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Потери национального богатства СССР от нападения Германии неисчислимы

Потери национального богатства СССР от нападения Германии неисчислимы

В очередном номере журнала "Большевик" сообщается, что бывший министр авиации Франции Пьер Кот недавно оценил военные расходы Советского Союза в 250 миллиардов золотых рублей, однако реальная цифра значительно выше.

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