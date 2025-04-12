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Лечебная гимнастика для оздоровления сосудов

Лечебная гимнастика для оздоровления сосудов

Простой комплекс физических упражнений для тех, у кого атеросклероз осложнен гипертонией Интенсивность тренировок зависит от состояния больного, поэтому, перед тем как начать занятия, обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом! Особенно это касается пожилых и ослабленных людей и тех, кто недавно перенес инфаркт миокарда.

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