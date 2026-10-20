Взрыв прогремел в одной из квартир в красноярском Сосновоборске, после чего начался пожар. / Источник: Кадр из видеоПо информации местных СМИ, прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС спасли из огня женщину и передали ее медикам.