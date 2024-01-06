NI: «Ланцеты» продемонстрировали недостаток военной стратегии Запада

На Западе указали на преимущества российских «Ланцетов»5 января 2024, 03:03Массовое применение Россией ударных дронов «Ланцет» показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники.
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