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CNN: Военная разведка США не сомневается в поставке первой партии ТЯО России в Белоруссию

CNN: Военная разведка США не сомневается в поставке первой партии ТЯО России в Белоруссию

Американские военные заявили, что у них нет оснований сомневаться в том, что Россия уже отправила часть своего тактического ядерного оружия в РБРазведывательное управление Пентагона только спустя месяц после слов Путина о передаче тактического ядерного оружия Белоруссии подтвердило его слова.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Военная разведка США не сомневается в поставке первой партии ТЯО России в Белоруссию&quot;! Если разведка &quot;сомневается&quot; или &quot;не сомневается&quot;, то это совсем не разведка, а клуб гадания на картах Торо.
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