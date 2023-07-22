CNN: Военная разведка США не сомневается в поставке первой партии ТЯО России в Белоруссию
Американские военные заявили, что у них нет оснований сомневаться в том, что Россия уже отправила часть своего тактического ядерного оружия в РБРазведывательное управление Пентагона только спустя месяц после слов Путина о передаче тактического ядерного оружия Белоруссии подтвердило его слова.
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"Военная разведка США не сомневается в поставке первой партии ТЯО России в Белоруссию"! Если разведка "сомневается" или "не сомневается", то это совсем не разведка, а клуб гадания на картах Торо.
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