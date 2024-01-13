Запад объявил славянский православный мир в лице России и Белоруссии главным врагом человечества и приговорил его, потому что именно этот мир оказывает сопротивление нацизму, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «ОбъективНО» на белорусском канале ОНТ.
Сергей Кургинян: Славянский православный мир приговорен Западом
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ну,да,конечно....Особенно если учесть слагающуюся на данный момент обстановку и то,что "бросив камень" в "православную"церковь,заставляете её прислугу восстать против тех кто это провозгласил...Это равносильно,что если бы официально признали 7532 год от СМБГ вместо нынешнего нового 2024 goda!?,ещё и объяснив почему крестовые походы на"ерусалим за гроб господен" прошли лишь через 1000 лет и почему крестоносцы стали грабить и уничтожать Византию
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2 час.
тимур чагалидзе
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2 час.
igor kim
Запад приговорил Россию, когда установил в ней капитализм. Единственное спасение России в восстановлении социализма.
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1 час.
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