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Сергей Кургинян: Славянский православный мир приговорен Западом

Сергей Кургинян: Славянский православный мир приговорен Западом

Запад объявил славянский православный мир в лице России и Белоруссии главным врагом человечества и приговорил его, потому что именно этот мир оказывает сопротивление нацизму, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «ОбъективНО» на белорусском канале ОНТ.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Ну,да,конечно....Особенно если учесть слагающуюся на данный момент обстановку и то,что &quot;бросив камень&quot; в &quot;православную&quot;церковь,заставляете её прислугу восстать против тех кто это провозгласил...Это равносильно,что если бы официально признали 7532 год от СМБГ вместо нынешнего нового 2024 goda!?,ещё и объяснив почему крестовые походы на&quot;ерусалим за гроб господен&quot; прошли лишь через 1000 лет и почему крестоносцы стали грабить и уничтожать Византию
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2 час.
тимур чагалидзе
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2 час.
igor kim
Запад приговорил Россию, когда установил в ней капитализм. Единственное спасение России в восстановлении социализма.
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1 час.

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