Сергей Кургинян: Славянский православный мир приговорен Западом

Nikolia Vovchenko

Ну,да,конечно....Особенно если учесть слагающуюся на данный момент обстановку и то,что "бросив камень" в "православную"церковь,заставляете её прислугу восстать против тех кто это провозгласил...Это равносильно,что если бы официально признали 7532 год от СМБГ вместо нынешнего нового 2024 goda!?,ещё и объяснив почему крестовые походы на"ерусалим за гроб господен" прошли лишь через 1000 лет и почему крестоносцы стали грабить и уничтожать Византию