Минниханов поручил усилить работу по поддержке инвалидов

В преддверии Декады инвалидов и Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил усилить усилия по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.