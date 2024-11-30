Минниханов поручил усилить работу по поддержке инвалидов

В преддверии Декады инвалидов и Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил усилить усилия по созданию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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