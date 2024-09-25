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В Азовском море растут запасы камбалы и черноморских креветок

В Азовском море растут запасы камбалы и черноморских креветок

В Азовском море продолжается рост солености воды. Об этом пишет argumenti.ru. Специалисты провели исследование и выяснили, что среднегодовая соленость воды в Азовском море может достигнуть значений 15% к 2030 году.

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