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ПОЭЗИЯ

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Отцова ложка (Юрий Михайлов)

Отцова ложка (Юрий Михайлов)

Я храню отцову ложку… Это – память навсегда. Но скажу еще немножко: В ней, как в зеркале, года.   Вижу, вижу: лесом редким На поджаристом коне Едет батя на разведку… Ночь, но видно при луне.

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Комментарии
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Елена НН
благодарю, Юрий, за рассказ о войне в стихах. Светлая память защитнику Сталинграда, отцу Вашему. Его ложка от ранения спасла, а у моего друга отец остался цел, благодаря звёздочке на  пилотке. В 1945м уже был он призван, 19 лет было ему, высунул голову первый раз на фрицев глянуть, а его звездочка на солнце заблестела, фашист и выстрелил в неё. Да пуля отрикошетила о грань звездочки, только пилотку и снесло. А голова цела осталась.
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