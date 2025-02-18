Отцова ложка (Юрий Михайлов)

Елена НН

благодарю, Юрий, за рассказ о войне в стихах. Светлая память защитнику Сталинграда, отцу Вашему. Его ложка от ранения спасла, а у моего друга отец остался цел, благодаря звёздочке на пилотке. В 1945м уже был он призван, 19 лет было ему, высунул голову первый раз на фрицев глянуть, а его звездочка на солнце заблестела, фашист и выстрелил в неё. Да пуля отрикошетила о грань звездочки, только пилотку и снесло. А голова цела осталась.