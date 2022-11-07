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Кожевников об «Авангарде»: «Молодежи нет, состав перекошен. В плей-офф легионеры со своими кошельками душой уже будут в Америке»

Александр Кожевников считает, что легионеры не помогут «Авангарду» в плей-офф.  – Я верю в молодежь Омска, в том числе в тех ребят, которые с горящими глазами тренируются на той омской арене, которой регион присвоил мое имя.

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