Для идеального отпуска нижегородцам нужно 180 тысяч рублей

Однако реальная сумма, которой располагают нижегородцы для отдыха, в разы меньше.Жители Нижнего Новгорода могут потратить на отпуск в текущем году около 55 тысяч рублей исходя из трат на одного человека, в то время как идеальный отпуск, по их мнению, обойдется в 180 тысяч рублей на члена семьи.