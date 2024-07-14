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Для идеального отпуска нижегородцам нужно 180 тысяч рублей

Для идеального отпуска нижегородцам нужно 180 тысяч рублей

Однако реальная сумма, которой располагают нижегородцы для отдыха, в разы меньше.Жители Нижнего Новгорода могут потратить на отпуск в текущем году около 55 тысяч рублей исходя из трат на одного человека, в то время как идеальный отпуск, по их мнению, обойдется в 180 тысяч рублей на члена семьи.

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