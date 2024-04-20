Самые наглые просьбы к Китаю насчет РФ принадлежат Макрону

Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом. Причем это нужно не России, а Западу, лидерам которого, уняв гордыню, приходится обращаться к Китаю с самыми разными просьбами, касающимися РФ.
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