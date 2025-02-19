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Студенты Ямала могут участвовать в новом конкурсном треке «Объединяю» проекта «Твой Ход»

Студенты Ямала могут участвовать в новом конкурсном треке «Объединяю» проекта «Твой Ход»

Проект, входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», направлен на создание единого студенческого сообщества и реализацию значимых проектов.

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