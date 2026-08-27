Почему русские так любят тельняшки

В России существует поговорка: «Тельняшка — вторая кожа русского моряка». Этот простой полосатый предмет одежды давно перестал быть лишь частью униформы, превратившись в один из главных неофициальных символов страны.
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