Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему русские так любят тельняшки

В России существует поговорка: «Тельняшка — вторая кожа русского моряка». Этот простой полосатый предмет одежды давно перестал быть лишь частью униформы, превратившись в один из главных неофициальных символов страны.

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