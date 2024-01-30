В чем заключается смысл вчерашней интриги с отставкой Залужного

Интригой вечера 29 января стала возможная отставка главкомандующего ВСУ Валерия Залужного. Информацию о том, что президент Владимир Зеленский уволил Залужного, запустили сразу несколько нардепов, подхватили СМИ, но в Минобороны Украины следом что-то опровергли.