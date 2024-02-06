"Рособоронэкспорт": РФ получит разрешения на экспорт нового оружия в 2024 году

В 2024 году Россия представит на мировом рынке новые образцы оружия и военной техники. Об этом сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024, проходящей в Саудовской Аравии.
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