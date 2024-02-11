Украина после СВО: Что делать с "пророссийскими украинцами"

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Sergey Ivanov

“А ответ на вопрос о том, что предложить "адекватным и пророссийским украинцам", прост: то, что должны предложить русским. Обычным. Без дополнительных эпитетов.» Великолепная концовка! Ну и что же может предложить Россия русским? Украинским и просто своим? -Высокий уровень жизни? Ну, хотя бы такой, как в Европе? Хотя я бы не огорчился, если бы наш уровень жизни был выше! Так ведь не будет этого! России еще долго придется выкарабкиваться из этого буржуазного болота, в который ее столкнула шайка преступников- ельциноидов. -Мирную жизнь? Но мирная жизнь заканчивается в самой России. Ее убьет дикая неконтролируемая миграция социально чуждых мусульманских народов. Нас ждет серия гражданских войн по всей территории России. И никакого ОМОНа вместе с Росгвардией не хватит, чтобы этот пожар затушить. Мы сами своей безмозглой политикой «толерантности» подожгли фитиль у пороховой бочки. И этот фитиль скоро догорит! Кстати: слово «толерантность» означает «безразличие». Безразличие власти к тому, что происходит в собственной стране. Или это не ее страна? -Социальные гарантии? Но мы живем при капитализме! Притом, при его худшей разновидности: При капитализме мафиозно- феодальном. Такое политическое устройство никогда не будет социально- справедливым. Если у нас сейчас и существует бесплатное обучение и бесплатная медицина- то не благодаря капитализму. Просто мы доедаем остатки социализма. -Социальное обеспечение? Но это при Советской власти было священной обязанностью государства! При капитализме- это обуза. И государство найдет предлог эту обузу с себя скинуть! Например, так: «У вас есть взрослые дети?- Так пусть они вас и содержат! А государство вам ничем не обязано!» Рано или поздно (скорее, рано) кто- то подкинет эту идейку нашим думакам. И не сомневайтесь: Она пройдет все «чтения» без задержек! -Всеобщее равенство и равные возможности для всех? Не смешите! В феодальном обществе ваша карьера зависит не от ваших способностей, а от вашей родословной. Ну, а про равенство и вовсе говорить смешно! О каком равенстве можно говорить, если социальное расслоение в российском обществе достигло просто диких размеров? Децильный коэффициент неравенства у нас около 15. Для сравнения: В Европе он не выше 3..5. В царской России он достигал 8-ми- и уже этого оказалось достаточно, чтобы народ возненавидел богатеев. И кончилось все это революцией. Уже давно класс крупных собственников выстроил для себя в России свою Россию- замкнутый клуб, куда постороннего не пустят ни за какие заслуги перед Отечеством. И после всего этого кто- то еще наивно надеется, что украинские русские будут с симпатией относиться к России? А не вспомните ли вы, с каким восторгом все наши «братья» кинулись от нас врассыпную, как только рухнула Советская власть? А чем, собственно, может привлечь другие народы нынешняя Россия? Без идеи, без смысла жизни, без внятной политической линии? Перед тем, как начинать учить других правильной жизни- неплохо было бы сначала научиться жить самим. А для начала каждый русский должен понять: Будущее России- в социализме. И вне социализма нет у нее будущего!