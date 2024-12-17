Политолог Еловский: в США проходит второй этап выборов – Трамп может проиграть

В США стартовал второй этап выборов президента, в ходе которого голосует коллегия выборщиков. По американскому законодательству, она может не учесть пожелания избирателей и лишить Дональда Трампа, который технически остается кандидатом в президенты, победы.
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