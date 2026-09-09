Единственное препятствие к миру с Украиной: Что должны сделать США? В России уже дали ответ

Политолог Сергей Станкевич прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что после переговоров в Москве и Киеве появится шанс возобновить мирный процесс и выработать "дорожную карту" урегулирования.
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