Изнер завершит карьеру после US Open

«После более чем 17 лет в ATP-туре пришло время попрощаться с профессиональным теннисом. Эта перемена будет непростой, но я с нетерпением жду ее каждую секунду вместе со своей замечательной семьей.
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