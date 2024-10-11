Беспроводной интраоральный 3D-стоматологический сканер Medit i700 в Амвросиевке - 5 500 $

Наш беспроводной интраоральный 3D-стоматологический сканер Medit i700 находится в совершенно новом состоянии, в оригинальном состоянии, в заводской упаковке со всеми принадлежностями и инструктированными программами производителя, с трехлетней гарантией, действующей по всему миру.