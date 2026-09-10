Троих подростков подозревают в кражах одежды из супермаркета в Тамбове

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Тамбову Читайте также: С дорожников взыскали более 290 тысяч рублей за разбитую в яме машину За купальный сезон в Тамбовской области утонули 12 человек Ночью над Тамбовской областью сбили шесть беспилотников Двое несовершеннолетних действовали вместе, ещё один пришёл в тот же магазин отдельно.