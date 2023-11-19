YouTube разработал инструменты для создания музыки с ИИ. Дата их релиза пока не называется

Видеохостинг YouTube анонсировал набор программных инструментов на базе искусственного интеллекта Dream Track и Music AI Tools для создания музыкиYouTube совместно со специалистами Google DeepMind представил инструмент Music AI Tools для генерации музыкальных композиций.
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