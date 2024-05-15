Глава СКР Бастрыкин проконтролирует ситуацию со сносом многоэтажки в Сочи

В СУ СКР начали проверку после огласки в СМИ.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту обращения о нарушении прав жильцов многоэтажки, расположенной на улице Гусаровской в Сочи.
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