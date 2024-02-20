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Товарооборот между Россией и Индией вырос почти в два раза

Товарооборот между Россией и Индией вырос почти в два раза

После того, как США и их союзники ввели против нашей страны беспрецедентные санкции, по сути, закрыв выход на западные рынки, Россия начала перестраивать свою торговлю, сделав основной упор на сотрудничестве с дружественными государствами.

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