Товарооборот между Россией и Индией вырос почти в два раза

После того, как США и их союзники ввели против нашей страны беспрецедентные санкции, по сути, закрыв выход на западные рынки, Россия начала перестраивать свою торговлю, сделав основной упор на сотрудничестве с дружественными государствами.
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