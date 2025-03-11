Ермак: Киев готов к переговорам, если Россия согласится на прекращение огня

Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о предложении США прекратить огонь на 30 дней, указал, что в случае, если Россия согласится на это, Киев сразу же начнет подготовку и проведение переговоров о следующем этапе урегулирования.