Сотрудник "Ямалспаса" пытался сжечь коллегу в Надымском районе

В Надымском районе произошел инцидент между сотрудниками "Ямалспаса". Один из мужчин попытался сжечь заживо коллегу после ссоры, возникшей во время тушения пожаров.
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