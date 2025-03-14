Avia.pro - СМИ Намаз в больничной тишине Меня зовут Нурилло Мухторжон угли Рахмоналиев.
"Я не могу смириться с этим": Нурилло Мухторжон устроил паломничество в больнице о чем сильно пожалел
Комментарии
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Мурзик
Ни кто не запрещает, молится надо в мечети или у себя дома а не прилюдно стоя раком там где людям не приятно видеть вас и вам подобным после всех событий , убийств невинных сотнями, это как минимум не уважение к местным а больше хамское отношение, и да, есть закон и он для христьян тоже..
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3 час.
Сергей
А я вот так скажу, что Нурилло Мухторжон прав во всём! Прав, что не надо жить в России, где не понимают его движения души, а ехать к дынькам и плову, туда, где в любой момент (хоть посередине проезжей части, в автобусе, где ты являешься водителем (и пусть весь Мир подождёт) или в детском центре, а то и прямо в полицейском участке), ты можешь расстелить коврик и совершить связь с Богом, свой долг, свою опору... Ну эту суровую, холодную Россию...Нурилло Мухторжон, а может и правда, Чемодан-Вокзал-Душанбе (Ташкент, Бишкек, на выбор)...
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1 час.
Ваша Светлость
Мастурбек сраный, это грязное животное зачем в Россию приехало? Жил бы да молился в Узбекистане, никто бы не осудил. Но этим ублюдкам надо напоказ все делать!! Гнать всех нах!!!
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29 мин.
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