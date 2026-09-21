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Трамп упомянул Байдена почти 900 раз с начала 2026 года

Трамп упомянул Байдена почти 900 раз с начала 2026 года

www.globallookpress.com/IMAGO/Jim LoScalzo Президент США Дональд Трамп с начала 2026 года почти 900 раз упомянул своего предшественника Джо Байдена в публичном поле.

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