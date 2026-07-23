Жеребьевка British Open 2026: Шон Мерфи встретится с Рианн Эванс

Состоялась жеребьевка на турнир British Open 2026, который пройдет с 31 августа по 6 сентября на арене Centaur Arena в Челтнеме, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Шон Мерфи начинает свою защиту титула на турнире British Open 2026 по снукеру в Челтнеме, где его соперником станет Рианн Эванс.