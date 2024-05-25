В Крыму предложили сбивать дроны-разведчики НАТО: главное за сутки

МОСКВА, 25 мая, ФедералПресс. В Крыму предложили сбивать разведывательные дроны НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг призвал альянс разрешить наносить удары по России западным оружием, группировка российских войск «Юг» уничтожила более 400 украинских боевиков в зоне СВО.
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