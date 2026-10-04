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Виртц о 0:0 с Грецией: «Германия давила, но не смогла забить чертов гол, это бесит. Но мы можем быть довольны своей игрой, не забывайте, что вместе мы всего неделю»

Полузащитник сборной Германии Флориан Виртц высказался о ничьей с Грецией (0:0) в 4-м туре Лиги наций.

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