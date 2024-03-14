Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии украинских войск в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу, 15 марта, заявил, что на территории региона войска украинских неонацистов отсутствуют, а также о том, что жители пострадавшего огт обстрелов села Козинка вывезены в безопасное место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии