«Роналду вообще не пьет алкоголь сейчас. Когда узнаешь его ближе, понимаешь, почему он оставался на вершине столько лет». Экс-диетолог «Аль-Насра» Блеса о форварде

Диетолог Хосе Блеса рассказал, что Криштиану Роналду вообще не употребляет алкоголь. Специалист работал в «Аль‑Насре» с сентября 2022 года по июнь 2024 года, а позднее в штабе бывшего тренера ЦСКА Фабио Челестини.