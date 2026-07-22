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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Роналду вообще не пьет алкоголь сейчас. Когда узнаешь его ближе, понимаешь, почему он оставался на вершине столько лет». Экс-диетолог «Аль-Насра» Блеса о форварде

Диетолог Хосе Блеса рассказал, что Криштиану Роналду вообще не употребляет алкоголь. Специалист работал в «Аль‑Насре» с сентября 2022 года по июнь 2024 года, а позднее в штабе бывшего тренера ЦСКА Фабио Челестини.

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