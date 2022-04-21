Тереза Йохауг выступит в марафоне Skaverennet 22 апреля

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг выступит в марафоне Skaverennet в Норвегии. Гонка пройдет 22 апреля маршруту от Финсе до Устаосета (37 км).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- «Амур» поучаствовал в автопробеге «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!» в поддержку Путина и армии России
Свежие комментарии