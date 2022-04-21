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Тереза Йохауг выступит в марафоне Skaverennet 22 апреля

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг выступит в марафоне Skaverennet в Норвегии. Гонка пройдет 22 апреля маршруту от Финсе до Устаосета (37 км).

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