Российский футбольный союз рассчитывает на посещаемость не менее 40 тысяч зрителей на товарищеском матче сборных России и Нигерии, который пройдет 6 октября в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
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