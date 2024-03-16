В самарском аэропорту Курумоч уже три недели живет потерявшаяся пенсионерка

Поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает родственников 67-летней Михайловой Аллы Валерьевны (со слов пожилой женщины, данные не подтверждены), которая уже три недели находится на территории самарского аэропорта «Курумоч» .
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