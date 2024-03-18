🤩 Оркестр, флаги и цветы: на ВДНХ в Москве проходит шествие в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией Там участвуют представители из всех 89 российских регионов.
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🤩 Оркестр, флаги и цветы: на ВДНХ в Москве проходит шествие в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией Там участвуют представители из всех 89 российских регионов.