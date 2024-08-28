Свердловские врачи спасли молодого рабочего с ожогами 35% поверхности тела от расплавленного термопластика

В Екатеринбурге благодаря совместным усилиям врачей из медицинских учреждений города и Красноуфимска был спасен молодой рабочий, получивший сильные ожоги от термопластов, расплавленных до 230 градусов Цельсия.
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