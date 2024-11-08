Церковное прошлое и музейное настоящее в Тульском кремле

В Тульском музее оружия, в здании на территории Кремля, готовится к открытию новая выставка. Экспозиция «Защитники южных рубежей России XVI-XVII веков» разместится на втором этаже памятника архитектуры «Богоявленский собор XIX века».
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