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Церковное прошлое и музейное настоящее в Тульском кремле

Церковное прошлое и музейное настоящее в Тульском кремле

В Тульском музее оружия, в здании на территории Кремля, готовится к открытию новая выставка. Экспозиция «Защитники южных рубежей России XVI-XVII веков» разместится на втором этаже памятника архитектуры «Богоявленский собор XIX века».

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