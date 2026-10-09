ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

704 подписчика

Российские дроноводы вскрыли позиции ВСУ и скорректировали удар авиации на пункт управления БПЛА врага в Херсоне

Российские дроноводы вскрыли позиции ВСУ и скорректировали удар авиации на пункт управления БПЛА врага в Херсоне

Ваш браузер не поддерживает видео. Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» круглосуточно ведут воздушную разведку правого берега Днепра в Херсонской области.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым