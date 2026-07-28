Novosti.best То...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Искусственный интеллект Чжэцзян: цель в 1,2 трлн юаней к 2030 году

Искусственный интеллект Чжэцзян: цель в 1,2 трлн юаней к 2030 году

Провинция Чжэцзян (Zhejiang) на востоке Китая поставила амбициозную цель: достичь годового объема выручки в 1,2 трлн юаней (около 14,4 трлн рублей) в ключевых секторах индустрии искусственного интеллекта к 2030 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии