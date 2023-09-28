Полиция задержала в Севастополе пособника дистанционных мошенников

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД по Гагаринскому району Севастополя задержан курьер, забравший более 3,1 миллиона рублей у пенсионера, обманутого телефонными мошенниками по схеме «Ваш родственник попал в беду».
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