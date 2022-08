Власти Риги призывают изолировать «нелояльных» русских, забыв, что из Москвы на берега Даугавы, в конце концов, прилетит «горячий привет» На фото: президент Латвии Эгил Левитс (Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press) Президент Латвии Эгил Левитс призвал изолировать «нелояльную» часть русского сообщества, проживающую в стране.