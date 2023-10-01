Октябрь 2023 года — месяц счастья и удачи для трех знаков зодиака Елена ГалицкаяОктябрь принесет всем нам уроки и испытания, при этом позволяя ответить на простой вопрос: кто вы, когда другие люди не влияют на вас? В этом месяце особенно повезет трем знакам зодиака, которые получат лучшие гороскопы и прекрасные шансы на успех.