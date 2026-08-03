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Блинкин заявил, что качество дорог в регионах России измерено неправильно

Блинкин заявил, что качество дорог в регионах России измерено неправильно

Агентство РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по качеству автомобильных дорог. Лидерами списка стали Москва, Челябинская область и Ингушетия, а замыкающими — Архангельская, Волгоградская и Кировская области.

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