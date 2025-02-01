Вильфанд: опасные явления затронут шесть регионов РФ

МОСКВА, 1 февраля, ФедералПресс. В ближайшее время в регионах Северо-Западного федерального округа ожидается снег, а на территории Поволжья из-за теплой погоды прогнозируется образование ледяных участков на дорогах.
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