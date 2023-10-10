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Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку». Он хотел взыскать с клуба 359,9 млн рублей

Суд отклонил иск Газизова к «Спартаку». Он хотел взыскать с клуба 359,9 млн рублей

Бывший генеральный директор московского клуба подал 7-й иск к «Спартаку». Он намеревался взыскать с красно-белых 359,9 млн рублей, мотивируя это ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

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