Передача Замулы в овертайме помогла «Филадельфии» победить «Миннесоту»

Егор Замков помог «Филадельфии» в матче с «Миннесотой’. В ночь на 13 января в Сен-Поле (штат Миннесота, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз».
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