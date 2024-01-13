Передача Замулы в овертайме помогла «Филадельфии» победить «Миннесоту»

Егор Замков помог «Филадельфии» в матче с «Миннесотой’. В ночь на 13 января в Сен-Поле (штат Миннесота, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Миннесота Уайлд» принимала «Филадельфию Флайерз».