Ермак и Умеров в Штатах выясняют, когда Украина получит обещанную ПВО и чего Киеву ждать от грядущего саммита НАТО

В США сейчас находится делегация ао главе с двумя видными официалами украинской администрации – главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии